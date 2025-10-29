Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил об отражении ночных атак беспилотников

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре беспилотника, летевших на Москву, с 1:38 до 3:18, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, на месте падения обломков дронов работали специалисты экстренных служб. О пострадавших Собянин не сообщал.

В 2:33 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко написал, что в аэропорту «Шереметьево» введены ограничения на выпуск и прием воздушных средств. Он уточнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Их отменили в 3:09. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её