Собянин сообщил об отражении ночных атак беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре беспилотника, летевших на Москву, с 1:38 до 3:18, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его данным, на месте падения обломков дронов работали специалисты экстренных служб. О пострадавших Собянин не сообщал.
В 2:33 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко написал, что в аэропорту «Шереметьево» введены ограничения на выпуск и прием воздушных средств. Он уточнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Их отменили в 3:09. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.