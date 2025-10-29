Собянин сообщил об отражении ночных атак беспилотников

В 2:33 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко написал, что в аэропорту «Шереметьево» введены ограничения на выпуск и прием воздушных средств. Он уточнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Их отменили в 3:09. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.