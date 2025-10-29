В США сообщили о первом полете экспериментального самолета X-59
Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin совершила первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59. Он был проведен совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщила компания.
«X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования», – говорится в публикации.
Испытания состоялись в районе завода корпорации в Палмдейле (Калифорния). Самолет X-59 создан в рамках демонстрации технологии сверхзвукового полета, которая позволяет сделать звуковой удар мягким «хлопком». Впоследствии ее реализация может привести к производству воздушных судов, способных перевозить пассажиров и грузы в два раза быстрее, чем сейчас.