Главная / Политика /

В США сообщили о первом полете экспериментального самолета X-59

Ведомости

Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin совершила первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59. Он был проведен совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщила компания.

«X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования», – говорится в публикации.

Испытания состоялись в районе завода корпорации в Палмдейле (Калифорния). Самолет X-59 создан в рамках демонстрации технологии сверхзвукового полета, которая позволяет сделать звуковой удар мягким «хлопком». Впоследствии ее реализация может привести к производству воздушных судов, способных перевозить пассажиров и грузы в два раза быстрее, чем сейчас.

