В США сообщили о первом полете экспериментального самолета X-59

Испытания состоялись в районе завода корпорации в Палмдейле (Калифорния). Самолет X-59 создан в рамках демонстрации технологии сверхзвукового полета, которая позволяет сделать звуковой удар мягким «хлопком». Впоследствии ее реализация может привести к производству воздушных судов, способных перевозить пассажиров и грузы в два раза быстрее, чем сейчас.