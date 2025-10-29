Китай намерен развивать торговлю и инвестиции с Казахстаном
Китай рассчитывает на продолжение интенсивного взаимодействия с Казахстаном и укрепление позиции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.
«Китай готов <…> укреплять взаимное стратегическое доверие, поддерживать многолетнюю дружбу, интенсивно реализовывать инициативу "Один пояс – один путь", выводить китайско-казахстанские отношения на новый уровень», – сказал китайский министр по итогам встречи с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым в Пекине.
Дипломат подчеркнул, что для Пекина сотрудничество с Астаной остается приоритетным направлением внешней политики. Китай, по его словам, высоко оценивает роль Казахстана в ШОС и механизме «Китай – Центральная Азия». Ван И отметил, что интерес КНР касается таких важных сфер, как торговля, экономика и инвестиции, обеспечение транспортной доступности, энергетика и освоение природных ресурсов, продвижение научно-технических и инновационных проектов, формирование тесных культурно-гуманитарных контактов.