Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Китай намерен развивать торговлю и инвестиции с Казахстаном

Ведомости

Китай рассчитывает на продолжение интенсивного взаимодействия с Казахстаном и укрепление позиции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

«Китай готов <…> укреплять взаимное стратегическое доверие, поддерживать многолетнюю дружбу, интенсивно реализовывать инициативу "Один пояс – один путь", выводить китайско-казахстанские отношения на новый уровень», – сказал китайский министр по итогам встречи с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым в Пекине.

Дипломат подчеркнул, что для Пекина сотрудничество с Астаной остается приоритетным направлением внешней политики. Китай, по его словам, высоко оценивает роль Казахстана в ШОС и механизме «Китай – Центральная Азия». Ван И отметил, что интерес КНР касается таких важных сфер, как торговля, экономика и инвестиции, обеспечение транспортной доступности, энергетика и освоение природных ресурсов, продвижение научно-технических и инновационных проектов, формирование тесных культурно-гуманитарных контактов. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте