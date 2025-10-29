Китай намерен развивать торговлю и инвестиции с Казахстаном

Дипломат подчеркнул, что для Пекина сотрудничество с Астаной остается приоритетным направлением внешней политики. Китай, по его словам, высоко оценивает роль Казахстана в ШОС и механизме «Китай – Центральная Азия». Ван И отметил, что интерес КНР касается таких важных сфер, как торговля, экономика и инвестиции, обеспечение транспортной доступности, энергетика и освоение природных ресурсов, продвижение научно-технических и инновационных проектов, формирование тесных культурно-гуманитарных контактов.