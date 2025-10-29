Газета
Трампу в Южной Корее подарили золотую корону

Президенту США вручили копию в ходе визита в Корею
Ведомости

Президенту США Дональду Трампу подарили копию короны Чхонмачхон древнекорейского государства Силла. Это следует из трансляции администрации президента США.

Копию передал президент Южной Кореи Ли Джэ Мен.

Трамп совершает визит в Корею 29-30 октября, где проходит саммит АТЭС в Кенджу. Сам город был столицей древнего корейского государства Силла.

Предполагалось, что Трамп может провести переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Президент сообщил, что ему не удалось организовать встречу с северокорейским лидером.

