Трампу в Южной Корее подарили золотую корону

Трампу в Южной Корее подарили золотую коронуПрезиденту США вручили копию в ходе визита в Корею
Президенту США Дональду Трампу подарили копию короны Чхонмачхон древнекорейского государства Силла. Это следует из трансляции администрации президента США.
Копию передал президент Южной Кореи Ли Джэ Мен.
Трамп совершает визит в Корею 29-30 октября, где проходит саммит АТЭС в Кенджу. Сам город был столицей древнего корейского государства Силла.
Предполагалось, что Трамп может провести переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Президент сообщил, что ему не удалось организовать встречу с северокорейским лидером.