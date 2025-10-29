Трамп не согласовал встречу с Ким Чен Ыном во время азиатского турне
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего азиатского турне ему не удалось организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает BBC.
«Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына. Мы действительно не смогли договориться о времени», – сказал Трамп, добавив, что намерен «снять напряженность» в отношениях между КНДР и Южной Кореей.
Ранее Трамп неоднократно высказывал готовность к новой встрече с северокорейским лидером в рамках своей поездки по Азии, в том числе перед визитом в Южную Корею.
Во время своего предыдущего президентского срока Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном – в Сингапуре, Ханое и в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе между двумя Кореями, где он стал первым действующим президентом США, пересекшим северокорейскую границу, напоминает BBC.
Ранее стало известно, что 30 октября председатель КНР Си Цзиньпин встретится с Трампом в южнокорейском Пусане. Согласно сообщению МИД Китая, главы государств обменяются мнениями по китайско-американским отношениям и по вопросам, представляющим взаимный интерес.