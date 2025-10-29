Трамп не согласовал встречу с Ким Чен Ыном во время азиатского турне

Во время своего предыдущего президентского срока Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном – в Сингапуре, Ханое и в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе между двумя Кореями, где он стал первым действующим президентом США, пересекшим северокорейскую границу, напоминает BBC.