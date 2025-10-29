Газета
Политика

Израиль вернулся к соблюдению режима прекращения огня в Газе

Ведомости

Армия обороны Израила (ЦАХАЛ) возобновила режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ в социальной сети Х.

Израильская сторона заявила, что после серии ударов по «Хамасу» поражены 30 террористов, занимавших командные должности в организациях, действующих в секторе Газа.

«Армия обороны Израила продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет жестко реагировать на любое его нарушение», – сказано в сообщении.

13 октября глава Вашингтона заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных. После этого стороны неоднократно нарушали перемирие.

Утром 19 октября стало известно о нарушении перемирия. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. По сведениям палестинской стороны, с 28 октября от израильских ударов погибли 90 человек.

