Песков: Франция должна доказать причастность РФ к осквернению мемориала
Если Франция обвиняет Россию в участии осквернения мемориала жертвам Холокоста в Париже, тогда она должна подкрепить высказывания доказательствами или аргументацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если этого не произойдет, то, наверное, это бросает тень на тех, кто такие обвинения оглашает», – подчеркнул он.
Песков отметил, что практически всегда такие высказывания остаются голословными и не подкрепленными чем-либо.
Осквернение мемориала произошло в мае 2024 г. Двое мужчин распыляли красную краску на памятник, на котором высечены имена тех, кто спасал евреев во Франции во время Второй мировой войны. Третий участник снимал вандализм на телефон.
29 октября Politico сообщило, что французские власти обвинили четырех человек. Четвертый – финансировал операцию. Следователи подозревают, что они, сознательно или нет, якобы действовали как российские агенты, пишет Politico.