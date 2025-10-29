Володин напомнил, что Примаков всегда следовал интересам России

В конце 1999 г. Примаков был избран депутатом Госдумы, где возглавил фракцию избирательного блока «Отечество – вся Россия», который был образован из движения «Отечество» мэра Москвы Юрия Лужкова и движения «Вся Россия» и который в 2001 г. дал начало партии «Единая Россия».