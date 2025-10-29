Газета
Главная / Политика /

Володин напомнил, что Примаков всегда следовал интересам России

Ведомости

Бывшему премьер-министру России Евгению Примакову 29 октября исполнилось бы 96 лет. Он посвятил жизнь отстаиванию интересов РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты.

Он отметил, что Примаков всегда принимал решения, которые отвечали интересам России, не думая о собственной выгоде.

«Евгений Максимович мечтал о сильной, суверенной России, будущее которой он видел с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Ему он верил и считал, что с ним спасение и развитие страны», – добавил Володин.

Скончался Евгений Примаков

Политика / Власть

Примаков скончался 26 июня 2015 г. после продолжительной болезни. В 1998–1999 гг., после августовского дефолта 1998 г., по представлению первого президента России Бориса Ельцина Примакова назначили председателем правительства России. За девять месяцев премьерства Примаков смог заложить предпосылки выхода из кризиса.

В конце 1999 г. Примаков был избран депутатом Госдумы, где возглавил фракцию избирательного блока «Отечество – вся Россия», который был образован из движения «Отечество» мэра Москвы Юрия Лужкова и движения «Вся Россия» и который в 2001 г. дал начало партии «Единая Россия».

