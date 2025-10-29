Посольство РФ назвало предвзятым решение Франции экстрадировать Касаткина в США
Посольство России во Франции выразило обеспокоенность судьбой российского баскетболиста Даниила Касаткина и сомневается в непредвзятости решения суда Парижа о его экстрадиции в США.
Как отмечается в заявлении, суд «проигнорировал убедительные доводы его защиты, свидетельствующие о невиновности Касаткина, и, по сути, проштамповал голословные обвинения американской стороны».
«Как в данном, так и в других случаях, когда речь идет о России и ее гражданах, не может не вызывать сомнения приверженность французского правосудия принципам непредвзятости и отсутствия политической ангажированности», – говорится в релизе (цитата по «РИА Новости»).
Французский суд одобрил экстрадицию Касаткина 29 октября. В США игрока обвиняют в причастности к компьютерному и электронному мошенничеству, ему грозит до 25 лет лишения свободы.