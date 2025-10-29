Украина закроет посольство на Кубе и снизит уровень дипотношений

5 октября агентство Reuters сообщало о внутренней телеграмме госдепартамента США, в которой утверждалось, что от 1000 до 5000 кубинцев принимают участие в боевых действиях на Украине. В ответ МИД Кубы отверг обвинения в причастности военных страны к конфликту и подчеркнул, что Гавана не располагает данными о гражданах, добровольно присоединившихся к участию в боевых действиях, и выступает против наемничества.