Главная / Политика /

Украина закроет посольство на Кубе и снизит уровень дипотношений

Ведомости

Украина приняла решение закрыть посольство в Гаване в 2025 г. и понизить уровень дипломатических отношений с Кубой. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, его слова опубликованы в Telegram-канале украинского МИДа.

«В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений», – заявил Сибига.

Он также напомнил, что Киев голосовал против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы. В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение не стало неожиданным, учитывая тесные связи Кубы с Россией.

5 октября агентство Reuters сообщало о внутренней телеграмме госдепартамента США, в которой утверждалось, что от 1000 до 5000 кубинцев принимают участие в боевых действиях на Украине. В ответ МИД Кубы отверг обвинения в причастности военных страны к конфликту и подчеркнул, что Гавана не располагает данными о гражданах, добровольно присоединившихся к участию в боевых действиях, и выступает против наемничества.

