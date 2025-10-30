ПВО ночью сбила шесть беспилотников на подлете к Москве
Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Об отражении атак он писал в период с 3:00 до 3:40.
По словам Собянина, на местах падения обломков работали представители спецслужб. О пострадавших или других последствиях мэр не сообщал.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в Telegram-канале о введении ограничений на выпуск и прием воздушных средств в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» в 3:05 и 3:22 соответственно. Их отменили в 4:38.