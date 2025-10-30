Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ПВО ночью сбила шесть беспилотников на подлете к Москве

Ведомости

Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Об отражении атак он писал в период с 3:00 до 3:40.

По словам Собянина, на местах падения обломков работали представители спецслужб. О пострадавших или других последствиях мэр не сообщал.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в Telegram-канале о введении ограничений на выпуск и прием воздушных средств в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» в 3:05 и 3:22 соответственно. Их отменили в 4:38.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь