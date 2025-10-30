Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США могут применить HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы

Ведомости

ВМС США с помощью удара реактивной артиллерией HIMARS хотят «показать силу» в Южно-Китайском море, сообщает CBS News со ссылкой на источники. При этом собеседники телеканала отметили, что такой план вряд ли будет реализован.

По данным CBS, пока неясно, какой из объектов станет целью удара, однако США хотят таким образом «противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защитить то, что американские власти называют суверенитетом Филиппин». Телеканал сообщил, что приказ об ударе уже отдало Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США. Документ подразумевает нанесение точечного удара в ответ на эскалацию боевых действий Китая около спорных вод.

Источники телеканала считают, что применение HIMARS рассматривается США как один из вариантов плана действий. В реальности же операция, скорее, не будет реализована. CBS также не может указать конкретное время проведения удара.

20 октября президент США Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. Он назвал своего коллегу «великим лидером великой страны» и выразил уверенность в том, что их отношения будут замечательными в долгосрочной перспективе. При этом американский лидер сказал, что Си стал для него «тяжелым переговорщиком».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её