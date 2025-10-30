США могут применить HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы

20 октября президент США Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. Он назвал своего коллегу «великим лидером великой страны» и выразил уверенность в том, что их отношения будут замечательными в долгосрочной перспективе. При этом американский лидер сказал, что Си стал для него «тяжелым переговорщиком».