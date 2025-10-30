США могут применить HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы
ВМС США с помощью удара реактивной артиллерией HIMARS хотят «показать силу» в Южно-Китайском море, сообщает CBS News со ссылкой на источники. При этом собеседники телеканала отметили, что такой план вряд ли будет реализован.
По данным CBS, пока неясно, какой из объектов станет целью удара, однако США хотят таким образом «противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защитить то, что американские власти называют суверенитетом Филиппин». Телеканал сообщил, что приказ об ударе уже отдало Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США. Документ подразумевает нанесение точечного удара в ответ на эскалацию боевых действий Китая около спорных вод.
Источники телеканала считают, что применение HIMARS рассматривается США как один из вариантов плана действий. В реальности же операция, скорее, не будет реализована. CBS также не может указать конкретное время проведения удара.
20 октября президент США Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. Он назвал своего коллегу «великим лидером великой страны» и выразил уверенность в том, что их отношения будут замечательными в долгосрочной перспективе. При этом американский лидер сказал, что Си стал для него «тяжелым переговорщиком».