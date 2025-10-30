Газета
Главная / Политика /

Axios: ядерные испытания США могут спровоцировать новую гонку вооружений

Заявление Трампа посылает сигнал России и Китае об утверждении стратегической мощи США – Reuters
Ведомости

В случае если США действительно будут проводить ядерные испытания после более чем 30-летнего перерыва, в мире может вновь начаться гонка вооружений сверхдержав, пишет издание Axios.

В материале подчеркивается, что Вашингтон не проводил ядерные испытания с 1992 г. По мнению Reuters, такое решение американского президента Дональда Трампа будет воспринято в России и Китае как преднамеренное утверждение стратегической мощи США.

КНР более чем в два раза увеличила арсенал ядерного оружия примерно до 600 единиц в 2025 г. с 300 единиц в 2020 г. Такие данные приводит агентство со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований (CSIS, организация признана нежелательной на территории РФ). Кроме того, к 2030 г. этот объем оружия в Китае может превысить 1000 единиц.

В июле 1945 г. США впервые провели ядерные испытания 20-килотонной атомной бомбы, сброшенной на полигон в штате Нью-Мексико. В августе того же года бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки.

30 октября Трамп заявил, что поручил министерству обороны начать проведение испытаний ядерного оружия, так как другие государства уже проводят подобные программы. «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», – подчеркнул глава Белого дома. Он написал об этом в соцсети Truth Social незадолго до встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином в Южной Корее.

