Axios: ядерные испытания США могут спровоцировать новую гонку вооружений

КНР более чем в два раза увеличила арсенал ядерного оружия примерно до 600 единиц в 2025 г. с 300 единиц в 2020 г. Такие данные приводит агентство со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований (CSIS, организация признана нежелательной на территории РФ) . Кроме того, к 2030 г. этот объем оружия в Китае может превысить 1000 единиц.