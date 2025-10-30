Япония продолжит работать над «миром без ядерного оружия» после заявления Трампа

30 октября Трамп заявил, что поручил министерству обороны начать проведение испытаний ядерного оружия, так как другие государства уже проводят подобные программы. «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», – подчеркнул глава Белого дома. Он написал об этом в соцсети Truth Social незадолго до встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином в Южной Корее.