Япония продолжит работать над «миром без ядерного оружия» после заявления Трампа
Япония после высказывания президента США Дональда Трампа о начале ядерных испытаний будет продолжать поддерживать политику «мира без ядерного оружия». Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Минору Кихара, передает CNN.
«Наша страна будет продолжать продвигать реалистичные и практические усилия по реализации мира без ядерного оружия, включая скорейшее вступление в силу ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) и поддержание и укрепление режима ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия)», – сказал Кихара.
Япония остается единственной в мире страной, в отношении которой применили ядерное оружие (США сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 г.). С момента окончания Второй мировой войны государство проводит безъядерную политику.
30 октября Трамп заявил, что поручил министерству обороны начать проведение испытаний ядерного оружия, так как другие государства уже проводят подобные программы. «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», – подчеркнул глава Белого дома. Он написал об этом в соцсети Truth Social незадолго до встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином в Южной Корее.