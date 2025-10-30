Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Си Цзиньпин оценил результаты переговоров с Трампом

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Южной Корее подчеркнул, что Китай и США могут продолжать сотрудничество, достигая более значимых целей на благо всего мира. Его слова передает «Синьхуа».

По мнению Си, экономика и торговля должны оставаться двигателем китайско-американских отношений, а не «камнями преткновения и конфликтными точками». Он подчеркнул, что Китай и США должны посмотреть на долгосрочные выгоды от сотрудничества.

Председатель республики также напомнил, что Китай примет саммит АТЭС в 2026 г., а США проведут саммит «большой двадцатки» (G20). В связи с этим он отметил необходимость сторон поддерживать друг друга и стремиться к позитивным итогам обоих саммитов.

30 октября Си и Трамп провели первые очные переговоры после возвращения американского президента в Белый дом в январе 2025 г. Встреча продлилась, согласно подсчету китайского телевидения, 1 час 40 минут. По итогам переговоров Трамп сказал что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а скоро будет подписана сделка сроком на год. Среди объявленных конкретных решений – снижение пошлин с 20% до 10% в отношении Китая, которые были введены Трампом из-за недостаточной борьбы с поставками прекурсоров наркотика фентанила.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте