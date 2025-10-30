Си Цзиньпин оценил результаты переговоров с Трампом

30 октября Си и Трамп провели первые очные переговоры после возвращения американского президента в Белый дом в январе 2025 г. Встреча продлилась, согласно подсчету китайского телевидения, 1 час 40 минут. По итогам переговоров Трамп сказал что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а скоро будет подписана сделка сроком на год. Среди объявленных конкретных решений – снижение пошлин с 20% до 10% в отношении Китая, которые были введены Трампом из-за недостаточной борьбы с поставками прекурсоров наркотика фентанила.