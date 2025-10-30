Газета
Главная / Политика /

Песков: пока у Путина не запланирован разговор с Си Цзиньпином

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пока не планировали новых контактов, однако разговор может быть быстро согласован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока такого разговора в графике нет, но он может быть быстро согласован при необходимости», – сказал представитель Кремля. Ему задали вопрос о контактах лидеров на фоне прошедших переговоров Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

30 октября американский и китайский лидеры провели первые очные переговоры после возвращения американского президента в Белый дом в январе 2025 г. Они продлились 1 час 40 минут, по данным центрального телевидения КНР. Трамп после встречи заявил, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а скоро будет подписана сделка сроком на год.

