Политика

В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания после заявления Трампа

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире продолжает действовать мораторий на ядерные испытания, и Россия его соблюдает. Таким образом он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

Песков отметил, что в Кремле не располагают сведениями о том, что какие-либо страны проводят ядерные испытания. По его словам, если Трамп имел в виду испытания российской ракеты «Буревестник», то это не относится к ядерным тестам.

«Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием. Поэтому здесь суверенная страна, она имеет право на суверенные решения», – сказал Песков.

Он также напомнил о заявлениях президента РФ Владимира Путина о том, что если какая-либо страна отойдет от моратория на ядерные испытания, Россия будет действовать в соответствии с ситуацией.

30 октября Трамп заявил, что военное министерство США получило от него поручение, согласно которому нужно немедленно начать ядерные испытания после 33-летнего перерыва. При этом позднее он выразил мнение, что возобновление испытаний не увеличивает мировые риски в этой области.

Портал Axios писал, что такое решение может возобновить гонку вооружений среди сверхдержав. По мнению Reuters, решение Трампа будет воспринято в России и Китае как преднамеренное утверждение стратегической мощи США.

