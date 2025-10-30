В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания после заявления Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире продолжает действовать мораторий на ядерные испытания, и Россия его соблюдает. Таким образом он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.
Песков отметил, что в Кремле не располагают сведениями о том, что какие-либо страны проводят ядерные испытания. По его словам, если Трамп имел в виду испытания российской ракеты «Буревестник», то это не относится к ядерным тестам.
«Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием. Поэтому здесь суверенная страна, она имеет право на суверенные решения», – сказал Песков.
Он также напомнил о заявлениях президента РФ Владимира Путина о том, что если какая-либо страна отойдет от моратория на ядерные испытания, Россия будет действовать в соответствии с ситуацией.
30 октября Трамп заявил, что военное министерство США получило от него поручение, согласно которому нужно немедленно начать ядерные испытания после 33-летнего перерыва. При этом позднее он выразил мнение, что возобновление испытаний не увеличивает мировые риски в этой области.
Портал Axios писал, что такое решение может возобновить гонку вооружений среди сверхдержав. По мнению Reuters, решение Трампа будет воспринято в России и Китае как преднамеренное утверждение стратегической мощи США.