Песков: экспертные переговоры с США по ядерному разоружению еще не ведутся
Тема ядерного разоружения России и США действительно поднималась неоднократно, однако переговоры в рамках этой проблемы на экспертном уровне пока не ведутся, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ведомостей».
«Неоднократно упоминалось в ходе контактов о необходимости введения таких экспертных переговоров. Это очень сложная тема, и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени. Но вот те самые детализированные экспертные переговоры – нет, пока не ведутся», – отметил представитель Кремля.
30 октября президент США Дональд Трамп заявлял после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, что Вашингтон ведет с Москвой переговоры о ядерном разоружении. Он объяснял, что к ним в случае позитивных подвижек может присоединиться Китай.
В тот же день Трамп говорил, что военное министерство США получило от него поручение, согласно которому нужно немедленно начать ядерные испытания после 33-летнего перерыва. Позднее он заявил, что не согласен с мнением о том, что такое решение увеличивает мировые риски в этой области.