Песков: экспертные переговоры с США по ядерному разоружению еще не ведутся

В тот же день Трамп говорил, что военное министерство США получило от него поручение, согласно которому нужно немедленно начать ядерные испытания после 33-летнего перерыва. Позднее он заявил, что не согласен с мнением о том, что такое решение увеличивает мировые риски в этой области.