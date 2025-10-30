Бессент допустил подписание торговой сделки с Китаем в начале ноября
Торговое соглашение между США и Китаем может быть подписано уже в начале ноября, сообщил глава американского министерства финансов Скотт Бессент.
По словам министра, стороны завершили работу над соглашением в Куала-Лумпуре прошедшей ночью. «Ожидаем, что обмен подписями может состояться уже на следующей неделе», – сказал Бессент в эфире Fox Business (цитата по «РИА Новости»).
30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином. Это стали первые очные переговоры лидеров двух стран после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г.
На встрече лидеры договорились о торговом перемирии сроком на один год, а также обсудили ситуацию на Украине. Переговоры лидеров длились 1 час 40 минут.