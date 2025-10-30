NYT: Трамп своими миротворческими усилиями пытается заслужить место в раю
Президент США Дональд Трамп признался, что сомневается в своем спасении и «вряд ли попадет в рай», пишет The New York Times, ссылаясь на недавнюю пресс-конференцию с участием американского лидера. Однако он стремится заслужить «место на небесах» с помощью своих миротворческих инициатив в секторе Газа и на Украине.
Газета отмечает, что Трамп все чаще рассуждает о своей «бессмертной душе» и использует достигнутые им соглашения о прекращении огня как доказательство своей «миссии во имя мира». По словам бывшего советника Белого дома Питера Венера, Трамп «пытается заключить сделку с Небесами», надеясь, что его усилия по установлению мира будут зачтены.
Журналисты напоминают, что, несмотря на публичные высказывания о вере, Трамп редко посещает церковь и редко говорит о религии как о важной части своей жизни, однако его поддерживают многие религиозные консерваторы.
По словам сына президента Эрика Трампа, именно действия по предотвращению войн «обеспечат отцу место в раю». Сам Трамп, по данным NYT, все чаще представляет свое возвращение в Белый дом как «миссию, вдохновленную Богом», а недавние теракты против него – как доказательство того, что он «сохранен для особой цели».