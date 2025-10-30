NYT: Трамп своими миротворческими усилиями пытается заслужить место в раю

Газета отмечает, что Трамп все чаще рассуждает о своей «бессмертной душе» и использует достигнутые им соглашения о прекращении огня как доказательство своей «миссии во имя мира». По словам бывшего советника Белого дома Питера Венера, Трамп «пытается заключить сделку с Небесами», надеясь, что его усилия по установлению мира будут зачтены.