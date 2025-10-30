Газета
Киев пригрозил журналистам последствиями за посещение мест блокирования ВСУ

Украинский МИД рекомендовал журналистам не посещать города, где оказались заблокированы подразделения вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил спикер ведомства Георгий Тихий, его слова приводятся в официальном Telegram-канале министерства.

Он также напомнил, что любые визиты СМИ на территорию, подконтрольную России, без разрешения Украины – нарушение законодательства и международного права. Тихий сказал, что они будут иметь долгосрочные репутационные последствия.

30 октября Минобороны РФ сообщило, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где ведутся активные боевые действия.

Как уточняется, российское командование готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы обеспечить безопасный доступ и последующий выезд журналистов.

