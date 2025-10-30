Газета
Главная / Политика /

Министр обороны Бельгии объяснился после угрозы «стереть Москву с карты мира»

Ведомости

Министр обороны Бельгии Тео Франкен пояснил, что его заявление о готовности «стереть Москву с карты мира» следует понимать в контексте оборонительной доктрины НАТО. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Франкен подчеркнул, что Североатлантический альянс не стремится к конфликту с Россией. «НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и, конечно же, не хочет этого делать. Мы по определению оборонительный альянс», – отметил он.

Но, по его словам, принцип ответного удара остается неизменным уже 76 лет и является основополагающим. «Именно это я и имел в виду в интервью, и я не отказываюсь ни от одного своего слова», – заявил министр.

28 октября посольство России в Бельгии раскритиковало высказывания Франкена, назвав их ненормальными и оторванными от реальности. В дипмиссии отметили, что подобные заявления отражают «милитаристский угар» части европейских политиков. По словам российских дипломатов, именно такие высказывания, а не действия России, представляют угрозу для будущего континента.

