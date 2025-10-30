Газета
Главная / Политика /

Иран ведет переговоры с Telegram о возобновлении работы мессенджера в стране

Ведомости

Власти Ирана ведут переговоры с Telegram и другими зарубежными платформами о возможном возобновлении их работы в стране. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на министерство информационных и телекоммуникационных технологий исламской республики.

В ведомстве отметили, что доступ к сервисам будет восстановлен при выполнении условий, ранее определенных высшим советом по киберпространству.

Высший совет по киберпространству зимой 2025 г. утвердил резолюцию, согласно которой иностранные мессенджеры смогут вернуться на иранский рынок при соблюдении ряда требований. Среди них – обеспечение национальной безопасности, поддержка работы отечественных цифровых платформ и защита психологической безопасности пользователей.

Telegram был заблокирован по решению иранского суда в апреле 2018 г. ТАСС сообщал тогда, что власти сослались на многочисленные обращения граждан. Перед этим правительство запретило использование иностранных мессенджеров госслужащими. В качестве альтернативы был предложен национальный мессенджер Soroush.

