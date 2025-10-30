Иран ведет переговоры с Telegram о возобновлении работы мессенджера в стране

Telegram был заблокирован по решению иранского суда в апреле 2018 г. ТАСС сообщал тогда, что власти сослались на многочисленные обращения граждан. Перед этим правительство запретило использование иностранных мессенджеров госслужащими. В качестве альтернативы был предложен национальный мессенджер Soroush.