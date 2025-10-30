Средства ПВО сбили 24 украинских беспилотника за пять часов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России 30 октября в период с 15:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.
Все беспилотники были самолетного типа, больше всего дронов – 14 – было сбито в небе над Белгородской областью.
Еще пять беспилотников ПВО уничтожила в Брянской области, два – над Калужской областью, по одному – над Курской и Тульской областями, а также в небе над Крымом.
Ранее 30 октября Росавиация объявляла о введении ограничений на работу аэропорта Калуги из соображений безопасности.