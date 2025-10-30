Газета
Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников за три часа

Ведомости

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Воронежской и Белгородской области сбиты пять БПЛА. Два беспилотника уничтожены над Курской областью. Над территориями Калужской и Тульской областей перехвачено по одному дрону.

Вечером 30 октября Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Волгограда.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что в период с 15:00 до 20:00 мск ПВО сбили 24 украинских дрона над российскими регионами.

