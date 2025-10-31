Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 130 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь, сообщили в Минобороны РФ. Атаки были отражены в период с 23:00 мск до 8:00 мск.

Наибольшее число беспилотников (31 единица) было сбито в небе над Курской областью. Еще 21 дрон ликвидировали над территорией Воронежской области, 14 – в Белгородской области. Российские военные перехватили и нейтрализовали 10 дронов в Брянской области, по девять – над территорией Орловской, Тамбовской и Тульской областей.

По шесть атак системы ПВО отразили в Липецкой и Ярославской областях. Пять беспилотников было сбито в небе над Ростовской областью, четыре – над Волгоградской, три – над Калужской, два – над Рязанской и один – в Московском регионе.

31 октября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что занятия в детском саду №28 во Фрунзенском районе Ярославля отменены. Решение связано с падением обломков БПЛА в результате ночной атаки и необходимостью проведения следственных действий.

