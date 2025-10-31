Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Безвизовый режим между Россией и Иорданией вступит в силу с 13 декабря

Ведомости

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией вступит в силу с 13 декабря, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

По соглашению, граждане России смогут находиться на территории Иордании без виз до 30 дней в первый визит, всего сроки пребывания не должны превышать 90 календарных дней за год. Те же правила будут действовать для граждан Иордании в РФ.

Безвизовый режим не распространяется на трудостройство, учебу или постоянное проживание, он действует только для туристических, частных или деловых поездок в страну.

Договор об отмене визового режима между Россией и Иорданией был подписан в августе 2025 г. в Москве. О договоренности о безвизовом режиме с ближневосточной страной российский премьер Михаил Мишустин сообщил в мае.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте