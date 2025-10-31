Безвизовый режим между Россией и Иорданией вступит в силу с 13 декабря
Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией вступит в силу с 13 декабря, сообщается на официальном сайте МИД РФ.
По соглашению, граждане России смогут находиться на территории Иордании без виз до 30 дней в первый визит, всего сроки пребывания не должны превышать 90 календарных дней за год. Те же правила будут действовать для граждан Иордании в РФ.
Безвизовый режим не распространяется на трудостройство, учебу или постоянное проживание, он действует только для туристических, частных или деловых поездок в страну.
Договор об отмене визового режима между Россией и Иорданией был подписан в августе 2025 г. в Москве. О договоренности о безвизовом режиме с ближневосточной страной российский премьер Михаил Мишустин сообщил в мае.