Генпрокурор попросил Госдуму лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Как отмечается, представление генпрокурора было направлено спикером Думы Вячеславом Володиным в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам.