Генпрокурор попросил Госдуму лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Антон Балакирев

Генеральный прокурор РФ Игорь Гуцан направил в Госдуму представление о согласии на лишение депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента России.

Как отмечается, представление генпрокурора было направлено спикером Думы Вячеславом Володиным в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам.

Также председатель Госдумы поручил всем депутатам ознакомиться с запросом генпрокурора.

Вороновский является членом фракции «Единой России», входит в комитет Думы по транспорту и транспортной инфраструктуре. Он был выбран по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, до этого занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

