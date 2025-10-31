Комиссия Госдумы рассмотрит снятие неприкосновенности с Вороновского 10 ноября

С 2015 г. работал первым замруководителя департамента транспорта Краснодарского края, затем стал руководителем этого департамента. В начале 2016 г. назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. С 2017-го по 2020 г. работал заместителем губернатора Краснодарского края. Курировал министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также государственную жилищную инспекцию Краснодарского края.