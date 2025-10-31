Газета
Главная / Политика /

Комиссия Госдумы рассмотрит снятие неприкосновенности с Вороновского 10 ноября

Ведомости

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рассмотрит представление нового генпрокурора РФ Игоря Гуцана о снятии неприкосновенности с депутата Анатолия Вороновского 10 ноября. Об этом сообщил председатель думской комиссии Отари Аршба.

Гуцан внес представление 31 октября. Оно было направлено в комиссию председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты поручил всем депутатам ознакомиться с запросом генпрокурора.

Вороновский – член фракции «Единой России», депутат Госдумы VIII созыва с октября 2021 г. Входит в думский комитет по транспорту и транспортной инфраструктуре.

С 2015 г. работал первым замруководителя департамента транспорта Краснодарского края, затем стал руководителем этого департамента. В начале 2016 г. назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. С 2017-го по 2020 г. работал заместителем губернатора Краснодарского края. Курировал министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также государственную жилищную инспекцию Краснодарского края.

