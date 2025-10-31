МИД РФ выразил протест Японии из-за учений у российских берегов
МИД России выразил решительный протест посольству Японии в Москве в связи учениями Joint Exercise 2025, которые прошли в том числе в районе острова Хоккайдо вблизи территории РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИДе назвали такие действия провокационной военной активностью. По мнению ведомства, она создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей.
Кроме того, в МИДе выразили обеспокоенность тем, что с территории Японии не вывезли батарею наземного комплекса «Тифон», которая предназначена для запуска ракет средней и меньшей дальности. Их разместили в сентябре на базе вооруженных сил США «Ивакуни». В связи с этим Москва оставляет за собой право принять необходимые меры.
Учения Joint Exercise 2025 прошли на территории Японии с 20 по 31 октября.