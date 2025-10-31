Трамп о планах на подземные ядерные испытания: вы очень скоро все узнаете
Президент Дональд Трамп пообещал в ближайшее время рассказать о планах по проведению подземных ядерных испытаний. Об этом, как передает Reuters, Трамп рассказал журналистам на борту самолета Air Force One по пути во Флориду, в Палм-Бич.
«Вы очень скоро все узнаете», – сказал Трамп.
30 октября Трамп написал в соцсети Truth Social, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить испытания. Он напомнил о действии международного моратория. Также у России нет данных о том, что кто-то занимается испытаниями. По словам Пескова, если речь идет об испытаниях ракеты «Буревестник», то они не являются ядерными «никоим образом».