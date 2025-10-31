Трамп о планах на подземные ядерные испытания: вы очень скоро все узнаете

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить испытания. Он напомнил о действии международного моратория. Также у России нет данных о том, что кто-то занимается испытаниями. По словам Пескова, если речь идет об испытаниях ракеты «Буревестник», то они не являются ядерными «никоим образом».