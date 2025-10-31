Трамп опроверг планы ударов по территории Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает вариант нанесения ударов по Венесуэле. Об этом, как передает Reuters, Трамп рассказал журналистам на борту самолета Air Force One по пути во Флориду, в Палм-Бич.
Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация СМИ о возможных ударах по Венесуэле, Трамп ответил: «Нет».
Ранее 31 октября издание Miami Herald со ссылкой на источники сообщило, что США могут в ближайшие дни или даже часы нанести удары по Венесуэле. Не уточняется, будет ли среди целей президент Николас Мадуро, но отмечается, что «его время на исходе» и он может оказаться в ловушке внутри страны.
Также 31 октября The Wall Street Journal сообщила, что США планируют удары по военным объектам Венесуэлы, связанным с контрабандой наркотиков. По словам собеседников, если Трамп решит действовать, это станет сигналом Мадуро о необходимости уйти в отставку. Окончательного решения о наземных ударах пока нет, а кампания сосредоточится на портах и аэропортах, используемых для перевозки наркотиков, говорится в сообщении.
22 октября The Washington Post сообщала, что Трамп разрешил проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. Издание отметило, что в Карибском море оказались десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих.