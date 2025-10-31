Трамп опроверг планы ударов по территории Венесуэлы

Ранее 31 октября издание Miami Herald со ссылкой на источники сообщило, что США могут в ближайшие дни или даже часы нанести удары по Венесуэле. Не уточняется, будет ли среди целей президент Николас Мадуро, но отмечается, что «его время на исходе» и он может оказаться в ловушке внутри страны.