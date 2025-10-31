CNN: Пентагон одобрил передачу Tomahawk Украине, окончательное слово за Трампом
Пентагон дал согласие на передачу Украине ракет Tomahawk, но окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников.
Пентагон оценил, что это не окажет отрицательного влияния на запасы вооружений США, согласно сообщению телеканала.
CNN отмечает, что Объединенный штаб в начале этого месяца сообщил Белому дому свою оценку, как раз перед встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, и это воодушевило европейских союзников США.
Поэтому, пишет телеканал, американские и европейские чиновники были удивлены, когда Трамп сначала заявил о необходимости Tomahawk для самих США, а затем сообщил Зеленскому, что Вашингтон их пока не предоставит.
Белый дом и Пентагон не ответили CNN на запросы о комментариях по данному вопросу.
21 октября Трамп заявил Зеленскому, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Американский лидер публично объяснял, что надеется на завершение конфликта на Украине без этих поставок.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 24 октября рассказал, что переговоры о передаче Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk продолжаются. По его словам, Лондон в последние дни и недели уже направил большое количество ракет Украине. Великобритания старается продвигать идею увеличения дальности их ударов, добавил он.