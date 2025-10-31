Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Бессент ожидает подписания торгового соглашения с Китаем на следующей неделе

Ведомости

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты и Китай готовы подписать торговое соглашение на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Естественно, могут возникнуть некоторые трудности… но я думаю, что теперь у нас гораздо лучшие каналы коммуникации», – сказал Бессент.

30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином. Это стали первые очные переговоры лидеров двух стран после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г.

На встрече лидеры договорились о торговом перемирии сроком на один год, а также обсудили ситуацию на Украине. Переговоры лидеров длились 1 час 40 минут.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте