Бессент ожидает подписания торгового соглашения с Китаем на следующей неделе
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты и Китай готовы подписать торговое соглашение на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
«Естественно, могут возникнуть некоторые трудности… но я думаю, что теперь у нас гораздо лучшие каналы коммуникации», – сказал Бессент.
30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином. Это стали первые очные переговоры лидеров двух стран после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г.
На встрече лидеры договорились о торговом перемирии сроком на один год, а также обсудили ситуацию на Украине. Переговоры лидеров длились 1 час 40 минут.