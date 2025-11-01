Хакеры заявили о получении доступа к данным ключевых украинских предприятий
Пророссийская хакерская группировка KillNet сообщила, что вместе с Beregini взломала базы данных шести крупнейших страховых компаний Украины. В результате атаки была получена информация о стратегических предприятиях страны, передают «РИА Новости».
Как сообщил агентству представитель KillNet, в числе полученных сведений – информация о таких оборонных предприятиях, как «Мотор сич», «Запорожский механический завод» и «Укрсталь», включая данные руководства, схемы производства и сведения о сотрудниках.
По словам хакеров, в результате взлома было выгружено свыше 10 млн пакетов документов. Среди них – страховые договоры, грин-карты, данные о страховании недвижимости и автомобилей, водительские удостоверения, а также фото- и видеоматериалы.
Хакеры полагают, что после завершения специальной военной операции эта информация может быть использована для идентификации лиц, связанных с украинскими радикалами, и дальнейшего возбуждения уголовных дел.