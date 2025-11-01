Путин заявил об обострении проблемы водных ресурсов в странах СНГ
Президент России Владимир Путин сообщил об обострении проблемы водных ресурсов в странах СНГ. Об этом он заявил на встрече со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.
«Проблема водных ресурсов становится все более острой. У нас, слава Богу, все нормально, но для окружения нашего, для стран СНГ очень острый вопрос», – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что у РФ есть определенные конкурентные преимущества и их нужно эффективно использовать. По его словам, нужно выбрать такой вариант диалога, который устроил бы партнеров, но и учитывал интересы граждан России.
Эдельгериев сообщил, что водная тематика становится обязательной частью всех международных климатических переговоров. По его словам, ряд западных стран продвигает регуляторные инициативы под предлогом экозащиты, но фактически использует их для экономического давления и ограничения суверенитета государств с природными ресурсами, особенно развивающихся стран.
«Сейчас остро стоят вопросы шельфа, трансграничного регулирования внутренних водотоков и межгосударственных рек, которые являются естественной границей государств», – пояснил помощник президента.
Москва намерена выдвигать собственные стандарты и модели мониторинга, чтобы не оказаться перед фактом международных правил и методик, созданных без ее участия. Эдельгериев предложил начать с трансграничных рек и других водотоков. Он подчеркнул, что необходимо заранее заложить параметры «экологического стока» рек и выстраивать корректный механизм совместного мониторинга с партнерами.