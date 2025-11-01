Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили три дрона ВСУ за пять часов

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионами России в период с 9:00 до 14:00 мск 1 ноября, сообщает Минобороны РФ.

Все дроны были самолетного типа. Один из них сбили над Крымом, а еще два – над Белгородской и Курской областями.

Ранее 1 ноября Минобороны отчиталось, что силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 98 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов – 45 – было сбито над Белгородской областью.

