Главная / Политика /

Восстановление Пальмиры после разрушений ИГИЛ займет до семи лет

Восстановление сирийского города Пальмира, разрушенного боевиками террористической группировки «Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)», а также пострадавшего во время гражданской войны, может занять от шести до семи лет и потребует значительных инвестиций. Об этом пишет эмиратская газета The National со ссылкой на директора музея Пальмиры Хасана Али.

По его словам, сейчас город представляет собой «лишь тень былого величия». Около 80% жилых домов были уничтожены, инфраструктура почти отсутствует: нет стабильного водоснабжения, электричества и интернета. Отели и рестораны закрыты, а здание муниципалитета Тадмура лежит в руинах.

Несмотря на масштаб разрушений, интерес к Пальмире сохраняется. С момента падения режима Башара Асада в декабре 2024 г. город посетили около 80 000 человек. Волонтеры, участвующие в восстановлении города, выражают надежду, что в будущем число туристов сможет превысить миллион в год.

В то же время перед сирийскими властями и международными организациями стоит сложный вопрос: как восстанавливать руины – полностью или частично, сохранив следы разрушений как напоминание о трагических событиях. Аналогичный подход применялся при восстановлении музея в иракском Мосуле после нападения ИГИЛ.

По предварительным оценкам, во время войны было разрушено менее половины территории Пальмиры площадью более 16 кв. км. Около 20% замка XIII в. и часть музейного здания были уничтожены. Кроме того, по данным археологов, более 80% из 116 погребальных сооружений на территории комплекса пострадали от мародерства.

По мнению экспертов, дальнейшее возрождение Пальмиры возможно только при тесном сотрудничестве сирийских властей, международных партнеров и местных сообществ.

