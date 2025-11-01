Восстановление Пальмиры после разрушений ИГИЛ займет до семи лет

По предварительным оценкам, во время войны было разрушено менее половины территории Пальмиры площадью более 16 кв. км. Около 20% замка XIII в. и часть музейного здания были уничтожены. Кроме того, по данным археологов, более 80% из 116 погребальных сооружений на территории комплекса пострадали от мародерства.