Писториуса карикатурно изобразили в комиксе об Астериксе и Обеликсе
Министр обороны Германии Борис Писториус стал героем нового комикса об Астериксе и Обеликсе «Астерикс в Лузитании». По сюжету герои сражаются в Португалии с римским центурионом по имени Писториус. Об этом сообщает Bild.
Издание отмечает, что это первый раз в истории комикса, когда знаменитый человек из Германии стал прообразом персонажа. До этого на страницах появлялись такие известные личности, как актриса Бриджит Бардо, писатель Альбер Камю, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и др.
Переводчик комикса Клаус Йокен рассказал Bild, что фамилия Писториуса отлично подошла, чтобы сделать из нее говорящее имя для персонажа. В оригинале героя назвали «Nouvelopus», что означает «новая работа». Писториусом центурион стал в немецком переводе комикса.
Йокен подчеркнул, что появление Писториуса в комиксе является не «политическим выпадом», а данью уважения к главе минобороны Германии.
Серия комиксов о приключениях Астерикса и Обеликса выходит с 1959 г. Сюжет крутится вокруг похождений жителей деревни галлов, сопротивляющихся римской оккупации. Для этого они используют волшебное зелье, созданное друидом Панорамиксом и дающее выпившему его сверхчеловеческую силу.