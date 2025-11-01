Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Писториуса карикатурно изобразили в комиксе об Астериксе и Обеликсе

Ведомости

Министр обороны Германии Борис Писториус стал героем нового комикса об Астериксе и Обеликсе «Астерикс в Лузитании». По сюжету герои сражаются в Португалии с римским центурионом по имени Писториус. Об этом сообщает Bild. 

Издание отмечает, что это первый раз в истории комикса, когда знаменитый человек из Германии стал прообразом персонажа. До этого на страницах появлялись такие известные личности, как актриса Бриджит Бардо, писатель Альбер Камю, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и др.

Переводчик комикса Клаус Йокен рассказал Bild, что фамилия Писториуса отлично подошла, чтобы сделать из нее говорящее имя для персонажа. В оригинале героя назвали «Nouvelopus», что означает «новая работа». Писториусом центурион стал в немецком переводе комикса. 

Йокен подчеркнул, что появление Писториуса в комиксе является не «политическим выпадом», а данью уважения к главе минобороны Германии.

Серия комиксов о приключениях Астерикса и Обеликса выходит с 1959 г. Сюжет крутится вокруг похождений жителей деревни галлов, сопротивляющихся римской оккупации. Для этого они используют волшебное зелье, созданное друидом Панорамиксом и дающее выпившему его сверхчеловеческую силу.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её