Писториуса карикатурно изобразили в комиксе об Астериксе и Обеликсе

Издание отмечает, что это первый раз в истории комикса, когда знаменитый человек из Германии стал прообразом персонажа. До этого на страницах появлялись такие известные личности, как актриса Бриджит Бардо, писатель Альбер Камю, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и др.