Россия доставила во Вьетнам гуманитарную помощь для пострадавших от тайфунов
Специальный рейс МЧС России доставил во вьетнамский Ханой гуманитарную помощь для жителей центральных районов, пострадавших от серии разрушительных тайфунов, сообщается на сайте МИД РФ. Гуманитарную операцию провели по указанию президента и поручению правительства.
Вьетнамской стороне передано около 30 т грузов, включая палатки, продукты питания, спасательные лодки и постельные принадлежности. В церемонии передачи гуманитарной помощи принял участие посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что операция была реализована в кратчайшие сроки и носила безвозмездный характер.
Как сообщал департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, 28 человек погибло, шестеро пропали без вести из-за тайфуна, бушующего в стране.