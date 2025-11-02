Газета
Главная / Политика /

Пентагон готовится к действиям против «зверств» Нигерии по приказу Трампа

Ведомости

Министерство войны США готовится к «действиям» против террористов в Нигерии после приказа президента США Дональда Трампа. Об этом в Х сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. 

«Да, сэр. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», – написал он.

Трамп накануне в после Truth Social  заявил, что США могут прекратить «всякую помощь и содействие Нигерии» и дал приказ Пентагону готовиться к действиям против «террористов-головорезов». »Это будет жестоко быстро и мило», – написал Трамп.

31 октября он попросил конгресс провести расследование убийств христиан радикальными исламистами в Нигерии, и представить ему результаты.

