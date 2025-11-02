NI: российские «Искандеры» обходят «ненадежные» системы Patriot
Американским системам ПВО Patriot на Украине становится все сложнее перехватывать модифицированные российские ракеты «Искандер-М», с сентября эффективность украинских систем ПВО резко снизилась с 34% до примерно 6%, пишет издание The National Interest (NI).
Противовоздушная оборона Украины стала настолько ненадежной, что «ее практически не существует», говорится в статье. По данным NI, некоторые из причин проблем с ПВО являются государственной тайной, но ряд деталей стали известны.
«Сейчас российские исследования и инновации приносят лучшие результаты, чем попытки Украины. Например, Россия применяет изменения траектории своих ракет «Искандер» при запуске их по целям на Украине», – говорится в статье со ссылкой на The Kyiv Independent.
«Искандер-М», как отмечается, летит не по предсказуемой, а по квазибаллистической траектории – ракета может двигаться по инерции, затем отклониться от курса, поэтому у Patriot остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачи перехвата резко возрастает, говорится в статье.
Помимо технических вопросов, «Искандеры» и аналогичные вооружения выпускаются в больших количествах, обращает внимание NI. В то же время Украина зависит от «хрупких» промышленных баз США и Европы, и республике было передано слишком мало Patriot.
Отмечается, что Киеву и партнерам потребуется «больше батарей, больше перехватчиков, лучшее покрытие и, вероятно, модернизированное программное и аппаратное обеспечение для Patriot», чтобы улучшить показатели перехвата.