Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NI: российские «Искандеры» обходят «ненадежные» системы Patriot

Ведомости

Американским системам ПВО Patriot на Украине становится все сложнее перехватывать модифицированные российские ракеты «Искандер-М», с сентября эффективность украинских систем ПВО резко снизилась с 34% до примерно 6%, пишет издание The National Interest (NI).

Противовоздушная оборона Украины стала настолько ненадежной, что «ее практически не существует», говорится в статье. По данным NI, некоторые из причин проблем с ПВО являются государственной тайной, но ряд деталей стали известны.

«Сейчас российские исследования и инновации приносят лучшие результаты, чем попытки Украины. Например, Россия применяет изменения траектории своих ракет «Искандер» при запуске их по целям на Украине», – говорится в статье со ссылкой на The Kyiv Independent. 

«Искандер-М», как отмечается, летит не по предсказуемой, а по квазибаллистической траектории – ракета может двигаться по инерции, затем отклониться от курса, поэтому у Patriot остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачи перехвата резко возрастает, говорится в статье. 

Помимо технических вопросов, «Искандеры» и аналогичные вооружения выпускаются в больших количествах, обращает внимание NI. В то же время Украина зависит от «хрупких» промышленных баз США и Европы, и республике было передано слишком мало Patriot.

Отмечается, что Киеву и партнерам потребуется «больше батарей, больше перехватчиков, лучшее покрытие и, вероятно, модернизированное программное и аппаратное обеспечение для Patriot», чтобы улучшить показатели перехвата.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её