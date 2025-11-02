NI: российские «Искандеры» обходят «ненадежные» системы Patriot

«Искандер-М», как отмечается, летит не по предсказуемой, а по квазибаллистической траектории – ракета может двигаться по инерции, затем отклониться от курса, поэтому у Patriot остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачи перехвата резко возрастает, говорится в статье.