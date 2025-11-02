Два судна получили повреждения при атаке БПЛА на порт Туапсе

До этого сообщалось, что обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. Фрагменты дронов упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах были повреждены окна.