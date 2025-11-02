Газета
Главная / Политика /

Два судна получили повреждения при атаке БПЛА на порт Туапсе

Все очаги возгорания потушили, обошлось без пострадавших
Ведомости

Два иностранных гражданских судна пострадали в результате атаки беспилотников на порт Туапсе, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. 

Атака произошла ночью 2 ноября. По данным оперштаба, никто не пострадал, сейчас все очаги возгорания потушили.

До этого сообщалось, что обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. Фрагменты дронов упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах были повреждены окна.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В том числе 39 сбили над акваторией Черного моря, 32 – над территорией Краснодарского края. 2 ноября угроза атаки БПЛА была объявлена в Новороссийске, сообщали власти города.

