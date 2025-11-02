Два судна получили повреждения при атаке БПЛА на порт Туапсе

Два судна получили повреждения при атаке БПЛА на порт ТуапсеВсе очаги возгорания потушили, обошлось без пострадавших
Два иностранных гражданских судна пострадали в результате атаки беспилотников на порт Туапсе, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Атака произошла ночью 2 ноября. По данным оперштаба, никто не пострадал, сейчас все очаги возгорания потушили.
До этого сообщалось, что обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. Фрагменты дронов упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах были повреждены окна.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В том числе 39 сбили над акваторией Черного моря, 32 – над территорией Краснодарского края. 2 ноября угроза атаки БПЛА была объявлена в Новороссийске, сообщали власти города.