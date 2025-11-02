Южная Корея вывела на орбиту пятый спутник-шпион для слежки за КНДР
Пятый южнокорейский военный разведывательный спутник успешно вышел на орбиту, сообщает Yonhap со ссылкой министерство обороны республики. После полного развертывания всех пяти спутников ожидается, что Сеул сможет следить за Северной Кореей каждые два часа.
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутником стартовала 2 ноября с американской космической базы во Флориде. По данным министерства, ракета вывела разведывательный спутник на орбиту примерно через 14 минут после старта, затем спутник успешно вышел на связь с наземной станцией примерно через час после запуска.
Этот и предыдущие запуски состоялись в рамках плана страны по развертыванию пяти разведывательных спутников для улучшения мониторинга Северной Кореи и снижения зависимости от американских спутниковых снимков.
«Благодаря последнему запуску (военные) смогут создать независимые возможности для ведения наблюдения и разведки в любых погодных условиях на всей территории Корейского полуострова, используя спутники в составе кластера», – приводит агентство уведомление министерства.
Южная Корея вывела на орбиту свой первый разведывательный спутник в декабре 2023 г. и с тех пор запустила еще три спутника. Аппараты оснащены датчиками SAR, которые собирают данные независимо от погодных условий. По данным Yohhap, КНДР также наращивает усилия в этой области. В ноябре 2023 г. Пхеньян успешно запустил свой первый военный спутник-разведчик Malligyong-1 и пообещал запустить еще три спутника-разведчика.