Южная Корея вывела на орбиту пятый спутник-шпион для слежки за КНДР

Южная Корея вывела на орбиту свой первый разведывательный спутник в декабре 2023 г. и с тех пор запустила еще три спутника. Аппараты оснащены датчиками SAR, которые собирают данные независимо от погодных условий. По данным Yohhap, КНДР также наращивает усилия в этой области. В ноябре 2023 г. Пхеньян успешно запустил свой первый военный спутник-разведчик Malligyong-1 и пообещал запустить еще три спутника-разведчика.