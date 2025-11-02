Обама сравнил политику Трампа с Хэллоуином без угощений

Бывший президент США также выразил обеспокоенность «растущей концентрацией экономической власти в этой стране» и тем, что руководители бизнеса, юридические фирмы и университеты «готовы преклонить колени перед авторитарными импульсами» Трампа, чтобы избежать конфронтации. Обама также раскритиковал замену Трампом прокуроров в министерстве юстиции, его «хаотичную тарифную политику», продолжает CNN. Белый дом каждый день творит «беззаконие, безрассудство, подлость и просто безумие», добавил политик.