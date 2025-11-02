Газета
Политика

Обама сравнил политику Трампа с Хэллоуином без угощений

Бывший президент указал на ухудшение экономической ситуации в США
Ведомости

Бывший президент США Барак Обама в ходе выступления в Нью-Джерси раскритиковал политику действующего главы государства Дональда Трампа и Белого дома. Он заявил, что ситуация в экономике ухудшается, а каждый день в стране происходит «Хэллоуин, только без угощений», пишет CNN.

Обама выступил вместе с кандидатами от Демократической партии на пост губернатора Вирджинии и Нью-Джерси в преддверии выборов. Он заявил, что после первых девяти месяцев второго срока Трампа «ставки теперь ясны», а штат должен «направить Америку в правильном направлении», выбрав конгрессмена Мики Шеррилл.

«Сейчас мы все проходим испытание», – сказал Обама, добавив, что «все даже хуже», чем он ожидал.

Бывший президент США также выразил обеспокоенность «растущей концентрацией экономической власти в этой стране» и тем, что руководители бизнеса, юридические фирмы и университеты «готовы преклонить колени перед авторитарными импульсами» Трампа, чтобы избежать конфронтации. Обама также раскритиковал замену Трампом прокуроров в министерстве юстиции, его «хаотичную тарифную политику», продолжает CNN. Белый дом каждый день творит «беззаконие, безрассудство, подлость и просто безумие», добавил политик.

«Как будто каждый день Хэллоуин, только без угощений», – сказал он.

Обама был президентом США с 2009 по 2017 г. Политик покинул свой пост 20 января с рейтингом одобрения 60%. Спустя девять лет после ухода с поста он остается самым влиятельным доверенным лицом Демократической партии, отмечает CNN.

