Политика

В Эстонии недалеко от границы с Россией нашли авиабомбу весом 250 кг

Ведомости

В Эстонии недалеко от границы с Россией найдена авиационная бомба весом 250 кг, сообщила газета Рostimees.

Местный житель обнаружил большое взрывное устройство, когда гулял в лесу рядом с городом Нарва-Йыэсуу. Он сообщил в центр тревоги о находке.

На место прибыли саперы и установили, что это авиационная бомба. Они собираются уничтожить боеприпас на месте.

Интернет-портал не уточняет, какой стране принадлежит боеприпас и когда он был изготовлен.

