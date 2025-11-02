В Эстонии недалеко от границы с Россией нашли авиабомбу весом 250 кг
В Эстонии недалеко от границы с Россией найдена авиационная бомба весом 250 кг, сообщила газета Рostimees.
Местный житель обнаружил большое взрывное устройство, когда гулял в лесу рядом с городом Нарва-Йыэсуу. Он сообщил в центр тревоги о находке.
На место прибыли саперы и установили, что это авиационная бомба. Они собираются уничтожить боеприпас на месте.
Интернет-портал не уточняет, какой стране принадлежит боеприпас и когда он был изготовлен.