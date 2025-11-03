ПВО России за ночь сбила 64 украинских беспилотника
С 23:00 2 ноября до 7:00 3 ноября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
По данным ведомства, 29 дронов были сбиты над Ростовской областью, еще 29 – над Саратовской. Кроме того, по четыре беспилотника уничтожены над Волгоградской областью, по одному – над Белгородской областью и Ставропольским краем.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники были уничтожены и перехвачены в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах. Пострадавших среди населения нет, уточнил он, добавив, что данные о возможных последствиях на земле уточняются.