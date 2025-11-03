«Хамас» ведет переговоры о вывозе своих бойцов из сектора Газа

Информация появилась после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который на заседании правительства сообщил, что в некоторых районах Газы, находящихся под контролем израильских войск, сохраняются очаги сопротивления «Хамаса». По его словам, два таких центра остаются именно в Рафахе и Хан-Юнисе и будут «полностью ликвидированы».