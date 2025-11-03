«Хамас» ведет переговоры о вывозе своих бойцов из сектора Газа
Палестинская группировка «Хамас» ведет через посредников переговоры о вывозе своих боевиков, оказавшихся заблокированными в туннелях на юге сектора Газа. Об этом сообщили источники в организации телеканалу Al Hadath.
По данным источников, речь идет о десятках членов боевого крыла движения – бригаде «Изз ад-Дин аль-Кассам». Они остаются в районах Рафаха и Хан-Юниса, где продолжаются боевые действия.
Информация появилась после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который на заседании правительства сообщил, что в некоторых районах Газы, находящихся под контролем израильских войск, сохраняются очаги сопротивления «Хамаса». По его словам, два таких центра остаются именно в Рафахе и Хан-Юнисе и будут «полностью ликвидированы».
Как уточняет Al Hadath, израильские военные сообщали о появлении бойцов «Аль-Кассам» в районах, из которых войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) частично отошли в рамках соглашения о прекращении огня. Как утверждается, представители «Хамаса» искали тела израильских заложников, оставшихся под завалами после обстрелов.
28 октября стало известно, что подразделения Армии обороны Израиля открыли ответный огонь по палестинской группировке «Хамас», которая устроила обстрел города Рафах. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения. Тогда же «Хамас» заявил о своей непричастности к инциденту.