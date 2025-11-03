ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК и энергетики Украины

Удар был нанесен в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России, отметили в оборонном ведомстве. По его данным, целью российской армии стали предприятия военной промышленности и объекты газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающие их работу. Кроме того, под удар попали инфраструктура военного аэродрома и ремонтная база вооружения и военной техники ВСУ. По данным Минобороны РФ, цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.