ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК и энергетики Украины
Вооруженные силы (ВС) РФ ночью нанесли групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам на Украине, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Удар был нанесен в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России, отметили в оборонном ведомстве. По его данным, целью российской армии стали предприятия военной промышленности и объекты газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающие их работу. Кроме того, под удар попали инфраструктура военного аэродрома и ремонтная база вооружения и военной техники ВСУ. По данным Минобороны РФ, цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
По информации энергетической компании «Укрэнерго», в результате обстрелов территории Украины утром потребители в нескольких областях остались без электроэнергии. Самой сложной остается ситуация в Донецкой области, говорится в сообщении.