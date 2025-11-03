Мишустин: сотрудничество РФ и Китая крепнет несмотря на мировую нестабильность

Мишустин: сотрудничество РФ и Китая крепнет несмотря на мировую нестабильностьВ Ханчжоу прошла встреча российского премьера и главы правительства КНР Ли Цяна
Экономические связи России и Китая продолжают укрепляться, несмотря на нестабильность в мировой политике и экономике, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
«Несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, сотрудничество России и Китая укрепляется. Мы запускаем новые масштабные проекты – от освоения месторождений нефти и газа до совместных исследований Луны», – отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что формат регулярных встреч глав правительств, существующий уже 30 лет, является уникальным примером стабильности и надежности партнерства. «Как подчеркивал президент Владимир Путин, у Москвы и Пекина широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы», – напомнил глава российского кабмина.
Мишустин также процитировал китайскую поговорку: «Взаимное доверие – краеугольный камень дружбы», добавив, что именно доверие и понимание общих интересов позволяют обеим странам эффективно решать долгосрочные задачи. «Уверен, что, действуя плечом к плечу, мы справимся со всеми вызовами», – заключил премьер.
Глава российского правительства подчеркнул, что кабинеты министров двух стран последовательно реализуют задачи, поставленные лидерами, в том числе по развитию взаимной торговли и созданию комфортных условий для бизнеса.
Среди ключевых направлений сотрудничества Мишустин выделил инвестиции, энергетику, транспорт, сельское хозяйство и гуманитарные связи. Он напомнил, что с 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций, которое должно стимулировать создание совместных предприятий.
Премьер также отметил стратегический характер взаимодействия в энергетике, расширение транспортных маршрутов и укрепление продовольственной безопасности за счет кооперации в аграрной сфере. По его словам, особая роль в развитии российско-китайского добрососедства принадлежит гуманитарным связям.